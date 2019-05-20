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Глава правительства Британии Тереза Мэй объявила об отставке

Глава правительства Британии Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Это одновременно означает и ее отставку с должности главы правительства, сообщает Sky News.

“Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, для того чтобы мог быть избран преемник”, — заявила Мэй.

При этом она добавила, что процесс выбора ее преемника должен начаться уже с 10 июня.

В то же время Мэй подчеркнула, что будет оставаться на посту премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии.

Ранее британские СМИ сообщили, что Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявит о своей отставке из-за разногласий ее позиции по выходу страны из Евросоюза (Brеxit) с позицией правительства.

Напомним, Мэй решила предложить британским депутатам пакет мер для включения их в проект соглашения по выходу Британии из ЕС (Brexit).

Палата общин Британии проголосовала за отсрочку Brexit. Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit, пойдя таким образом на уступки Лейбористской партии.

По материалам Дело
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