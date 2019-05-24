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Нацполиция подготовила проект стратегии развития до 2023 года

Нацполиция подготовила проект стратегии развития до 2023 года

При участии Консультативной миссии Европейского Союза, канадских и американских партнеров в Нацполиции Украины разработали проект стратегии ведомства до 2023 г, сообщил председатель полиции Сергей Князев.

«Его целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины. Поэтому с Консультативной миссией Европейского Союза, посольством США и канадскими коллегами разработан проект стратегии и развития Нацполиции Украины на период до 2023 года», — цитирует Князева пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу.

В частности, в рамках проекта стратегии приоритетными направлениями деятельности определены совершенствование работы в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействие преступности, соблюдения и обеспечения защиты прав человека. Кроме того, проект стратегии предусматривает качественное и доступное предоставление полицейских услуг, прозрачность и новую форму подотчетности полиции перед обществом.

«Мы уже начали реализовывать ряд проектов. На сегодня эти проекты прошли общественное обсуждение. Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры по ее утверждению», — сообщил председатель Нацполиции.

По материалам Hubs
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