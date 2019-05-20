В столице отремонтируют 90 парков

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В Киеве продолжается капитальный ремонт в 15 парках и скверах, которые будут отремонтированы по аналогии с парком «Наталка» в Оболонском районе. В парках обновляют газон, дорожки, строят детские и спортивные площадки, устанавливают освещение, обустраивают велодорожки, а также обеспечивают зеленые зоны средствами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова. В Куреневском и Сырецком парках построят фонтанные комплексы.
Об этом сегодня заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работ в Куреневском парке, сообщает портал КГГА.
Он отметил, что в целом в течение нынешнего года запланирован капитальный ремонт 90 парков и скверов. На эти цели город направляет более 500 млн грн.
«Мы превращаем парки в настоящие европейские территории отдыха и комфорта. Каждый парк будет иметь свою особенность – новый фонтан, арт-объект или игровую зону. В Куреневском парке после реконструкции появится детский автомобильный городок – со своими дорожками, улицами, знаками, светофорными объектами», – сообщил Петр Пантелеев.
По словам заместителя главы КГГА, город применяет новую идеологию функционирования зеленых зон.
«Это должны быть современные, безопасные, комфортные и, безусловно, красивые места. Ремонт продолжается в каждом районе столицы. Уже с конца мая мы начнем открывать обновленные парки и скверы, в которые приглашаем киевлян и гостей столицы», – сказал Петр Пантелеев.
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