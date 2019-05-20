По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,772 млн и 27,361 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 28). Максимальный курс продажи доллара 26,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму более 45,033 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4500 – 5 55526,4000 – 111 11126,4000 – 10 00026,4000 – 2 22226,4000 – 111 11126,3800 – 111 11126,3800 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3700 – 28 000

26,4000 – 25 000

26,4000 – 10 000

26,4000 – 4 000

26,4000 – 10 000

26,4000 – 7 000

26,4000 – 17 000

26,4000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6859 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3726 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.