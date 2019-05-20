Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведения

В Украине с 1 июля банкиры будут проверять кредитные риски заемщиков. Поначалу это будет работать в тестовом режиме, а с 1 декабря станет обязательным. Об этом сообщают в Нацбанке.

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Это постановление обязывает банки учитывать данные из реестра Нацбанка при расчете кредитного риска. В реестре будет информация о выданных кредитах, сроках погашения и имеющиеся долги заемщиков.

Кредитный риск рассчитывается при выдаче любого кредита. Финансисты оценивают возможности погашения кредита, стоимость залогового имущества. Заемщиков оценивают по 10 классам. Если они получат достаточное количество баллов, могут оформить кредит. Иначе им откажут в этом.

Каковы плюсы и минусы нововведения

Главный плюс в том, что для заемщиков с положительной кредитной историей и официальными доходами могут быть более лояльные условия кредитования в дальнейшем, – говорит финансовый эксперт Алексей Кущ. – Таким людям будут начислять меньше процентов.

Среди негативного, эта система опирается на кредитный реестр Национального банка. В демократических странах для этого есть так называемые “кредитные бюро”. Украина же пошла государственным путем. Теперь столкнутся с проблемами люди, которые брали кредит в одном банке и не погашали его, а затем переходили в другой и возвращали деньги там. Данные в реестре постоянно обновляются, поэтому такие действия будут влиять на качество кредитов.

Как будут проверять на платежеспособность

Для этого создается специальная система баллов. За своевременную уплату кредитов и наличие официальных доходов будут начислять положительные оценки, а за задолженность даже на день – отрицательные. Это будет снижать рейтинг. Но у заемщиков с высоким местом в нем будут лучше условия кредитования.