Fujifilm выпустила фотоаппарат на 120 Мп

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Развитие полноценных фотоаппаратов привлекает меньше внимания, чем прогресс камер в смартфонах, однако это не означает, что с ними ничего революционного не происходит. Fujifilm разработала камеру с матрицей размерами 43,8х32,9 миллиметров, что в 1,7 раз больше, чем полноформатный сенсор эквивалентного 35-миллиметровому кадру размера.
На такой площади удалось разместить почти 102 миллиона светочувствительных элементов, 3,76 из которых отвечают за фазовый автофокус.
Благодаря большому размеру сенсора, даже несмотря на большое его разрешение, обеспечивается низкая шумность и высокая светочувствительность. Помогают в этом две технологии — структура матрицы с обратной подсветкой и пятиосевая стабилизация IBIS. Вкупе с новым процессором X-Processor 4, это позволяет рассчитывать на характерную для камер Fujifilm хорошую цветопередачу, резкость и высокое качество снимков.
Впервые для беззеркальных камер с полноформатными и большими по размеру матрицами, GFX100 поддерживает съемку видео в разрешении 4k с частотой 30 кадров в секунду и прогрессивной разверткой. Есть возможность снимать в кинематографическом формате 17:9, в этом случае задействуется область сенсора диагональю 49,56 мм — больше, чем у большинства профессиональных кинокамер, как заявляет производитель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев10 ч. назад - 2427 25
В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной13 ч. назад - 1610 8
Очередной запрет в России: уличные табло с курсами валют теперь вне закона10 ч. назад - 1184 6
Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведения9 ч. назад - 2603 5
Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)11 ч. назад - 1681 4
Выявлены самые распространенные причины рака20 ч. назад - 25876
Новый универсал Opel Astra показался «на людях»19 ч. назад - 4106
Грузинский лари побил исторический антирекорд12 ч. назад - 3472 1
Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведения9 ч. назад - 2603 5
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев10 ч. назад - 2427 25
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)13 ч. назад - 211
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 697
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3241 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3057
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1320