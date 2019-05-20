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Fujifilm выпустила фотоаппарат на 120 Мп

Fujifilm выпустила фотоаппарат на 120 Мп

Развитие полноценных фотоаппаратов привлекает меньше внимания, чем прогресс камер в смартфонах, однако это не означает, что с ними ничего революционного не происходит. Fujifilm разработала камеру с матрицей размерами 43,8х32,9 миллиметров, что в 1,7 раз больше, чем полноформатный сенсор эквивалентного 35-миллиметровому кадру размера.

На такой площади удалось разместить почти 102 миллиона светочувствительных элементов, 3,76 из которых отвечают за фазовый автофокус.

Благодаря большому размеру сенсора, даже несмотря на большое его разрешение, обеспечивается низкая шумность и высокая светочувствительность. Помогают в этом две технологии — структура матрицы с обратной подсветкой и пятиосевая стабилизация IBIS. Вкупе с новым процессором X-Processor 4, это позволяет рассчитывать на характерную для камер Fujifilm хорошую цветопередачу, резкость и высокое качество снимков.

Впервые для беззеркальных камер с полноформатными и большими по размеру матрицами, GFX100 поддерживает съемку видео в разрешении 4k с частотой 30 кадров в секунду и прогрессивной разверткой. Есть возможность снимать в кинематографическом формате 17:9, в этом случае задействуется область сенсора диагональю 49,56 мм — больше, чем у большинства профессиональных кинокамер, как заявляет производитель.

По материалам bigmir.net
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