Кабмин обеспечил переселенцев – участников ООС жильем на 40 млн грн

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В Министерстве по делам ветеранов сообщили о том, что Кабмин направил почти 40 млн гривен на жилье внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции / операции Объединенных сил.
“Правительство утвердило порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения”, – говорится в сообщении.
Из всей суммы, Министерству внутренних дел направляются 30 млн гривен на реконструкцию общежития под жилье для полицейских, которое находится в Северодонецке Луганской области, а Министерству социальной политики – 9,8 млн гривен для реализации программы субвенции местным бюджетам.
Ранее сообщалось, что семьям АТОвцев не выделят участки в Киеве – вместо земли хотят выдать деньги. Предложение объясняют отсутствием свободных участков в городе.
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