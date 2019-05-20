Чурий о решении по ПриватБанку: будем иметь огромную дыру в активах

Практическая реализация решения апелляционного суда об отмене национализации ПриватБанка приведет к отмене соответствующих решений Нацбанка и правительства и возврату банком 155 млрд гривен, внесенных государством в капитал.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка – 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным», – описал он возможный сценарий.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

«Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию», – подчеркнул замглавы НБУ. Он отметил, что Нацбанк не имеет права комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривны и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.