Chevrolet с помощью специальной функции будет обучать начинающих водителей (видео)

Некоторые модели Chevrolet летом текущего года уже в базовой комплектации получат функцию Buckle to Drive, которая напомнит водителю о необходимости пристегнуться.

Автомобили, оснащенные функцией Buckle to Drive, в течение 20 секунд не смогут сдвинуться с места, напоминая водителю и переднему пассажиру о необходимости пристегнуться ремнями безопасности. При этом на приборной панели появляется предупреждение и звучит специальный сигнал. Естественно, это произойдет только в том случае, если данная функция активирована и если ремни безопасности не пристегнуты.

Функция встроена в режим Teen Driver, который предназначен следить за безопасностью молодых водителей. Так, например, родители при помощи этой системы могут ограничить максимальную скорость поездки (в пределах 85 миль в час) и максимальную громкость колонок. Также система отключает радио, если водитель и передний пассажир забыли воспользоваться ремнями безопасности.

Родители молодых водителей могут увидеть, как их чада ездили на машине (с какой скоростью, какие срабатывали системы безопасности, сколько километров проехал ребенок, и т.д.).

В общем, это очень полезная система, помогающая контролировать молодых водителей, которые, как известно, не всегда заботятся о своей безопасности. По официальным данным, молодые водители чаще всего забывают про ремни безопасности по сравнению с водителями других возрастных групп.