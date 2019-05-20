Chevrolet с помощью специальной функции будет обучать начинающих водителей (видео)

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Некоторые модели Chevrolet летом текущего года уже в базовой комплектации получат функцию Buckle to Drive, которая напомнит водителю о необходимости пристегнуться.
Автомобили, оснащенные функцией Buckle to Drive, в течение 20 секунд не смогут сдвинуться с места, напоминая водителю и переднему пассажиру о необходимости пристегнуться ремнями безопасности. При этом на приборной панели появляется предупреждение и звучит специальный сигнал. Естественно, это произойдет только в том случае, если данная функция активирована и если ремни безопасности не пристегнуты.
Функция встроена в режим Teen Driver, который предназначен следить за безопасностью молодых водителей. Так, например, родители при помощи этой системы могут ограничить максимальную скорость поездки (в пределах 85 миль в час) и максимальную громкость колонок. Также система отключает радио, если водитель и передний пассажир забыли воспользоваться ремнями безопасности.
Родители молодых водителей могут увидеть, как их чада ездили на машине (с какой скоростью, какие срабатывали системы безопасности, сколько километров проехал ребенок, и т.д.).
В общем, это очень полезная система, помогающая контролировать молодых водителей, которые, как известно, не всегда заботятся о своей безопасности. По официальным данным, молодые водители чаще всего забывают про ремни безопасности по сравнению с водителями других возрастных групп.
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