Американцы пригрозили компенсационными пошлинами странам - валютным манипуляторам

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины в отношении стран, которые занижают стоимость своей национальной валюты по отношению к доллару.

Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

«Министерство торговли может компенсировать привязанную к курсу валют ставку субсидии, которая наносит ущерб промышленности США, — подчеркнул министр торговли Уилбур Росс. — Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям».

Как пояснили в ведомстве, американское законодательство «определяет компенсационные субсидии в качестве финансовой поддержки со стороны правительства или госучреждения, которая является целевой и обеспечивает выгоду иностранному производителю или экспортеру».

«Предлагаемое нормативное положение является шагом на пути к реализации обещаний президента [США Дональда] Трампа противодействовать недобросовестной валютной практике наших торговых партнеров», — отметил Росс.

В проекте положения определяются критерии, которые министерство будет использовать для определения необходимости введения компенсационных пошлин в случае занижения стоимости валюты властями той или иной страны.