Alstom заключила первый крупный контракт на поставки водородных поездов

Компания Fahma, дочернее предприятие Транспортного объединения региона Рейн-Майн (RMV), 21 мая заключила контракт с Alstom на поставку и обслуживание 27 моторвагонных поездов на топливных элементах. Это первый крупный контракт на подобный подвижной состав.

Соответствующий тендер на поставку поездов, работающих на водородном топливе, для перевозок по неэлектрифицированным линиям в регионе горного массива Таунус, расположенного к северо-западу от Франкфурта-на-Майне, объединение RMV объявило 20 апреля 2018 года.

Контракт стоимостью 500 млн евро включает опцию, предусматривающую обслуживание поездов в течение 25 лет и обеспечение их водородным топливом. Снабжение водородным топливом Alstom будет выполнять совместно с компанией Infraserv Höchst. Пункт заправки разместят в индустриальном парке Höchst в дополнение к существующим заправочным станциям для автобусов и грузовых автомобилей.

Поезда Coradia iLint планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Они заменят дизель-поезда на маршрутах Херст – Бад-Зоден, Франкфурт-на Майне – Кенигштайн, Франкфурт-на-Майне – Бад-Хомбург – Брандоберндорф, а также Фридрихсдорф – Фридберг. В каждом составе имеется 160 мест для сидения, информационные табло с данными в режиме реального времени, предоставляется свободный доступ к сети wi-fi, а также выделены зоны для велосипедов, инвалидных кресел-колясок и детских колясок.

Федеральное правительство Германии покроет 40% дополнительных (сверх стоимости дизель-поездов) затрат на подвижной состав на водородном топливе, а также окажет поддержку в оборудовании заправочной станции.

Два моторвагонных поезда Coradia iLint производства Alstom с сентября 2018-го находятся в регулярной эксплуатации на сети Elbe-Weser в земле Нижняя Саксония, еще 14 планируется использовать, начиная с 2021 года, на маршруте Куксхафен-Бремерхафен-Бремерферде-Букстехуде.