Крупнейшая фондовая биржа Швейцарии создает свою криптовалюту

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Ведущая фондовая биржа Швейцарии SIX Swiss Exchange разрабатывает собственный стейблкоин, цена которого будет привязана к местному франку, передает Cointelegraph.
Помимо этого, во второй половине 2019 года компания планирует запустить основанную на блокчейне биржу цифровых токенов, однако на данном этом этапе SIX Swiss Exchange не готова подтвердить, будет ли там присутствовать разрабатываемый стейблкоин.
Ранее в мае SIX Swiss Exchange объявила, что запустит собственную площадку для торговли цифровыми активами с нативным токеном и услугой первичного цифрового предложения (IDO).
Как заявил глава отдела ценных бумаг биржи Томас Зееб, к SIX уже обратился ряд компаний, которые намерены запустить токенизированные инструменты вроде традиционных ценных бумаг, частных долей или фондов. В связи с этим биржа серьезно рассматривает возможность создания своего токена в качестве платформы для таких инициатив.
Тестирование площадки должно начаться этим летом, а сам запуск, как ожидается, состоится в начале 2020 года, однако пока неясно, будет ли упомянутый стейблкоин готов к тому времени.
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