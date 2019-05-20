Аэропорт Борисполь должен выплатить 3,6 млрд гривен Японскому банку международного сотрудничества

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Аэропорт “Борисполь” должен погасить по кредитному соглашению, заключенному с Японским банком международного сотрудничества, еще 3,6 млрд гривен.
Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора по экономике и финансам аэропорта “Борисполь” Кирилл Звонарев.
Кредитное соглашение для проекта развития аэропорта (строительство терминала D) между Японским банком международного сотрудничества и Кабмином было заключено 29 марта 2005 года.
Кредит на сумму 19,09 млрд японских иен (около 5 млрд гривен по нынешнему курсу) был выдан аэропорту “Борисполь” десять лет назад для строительства терминала D. До 2015 года кредит не погашался. В течение 2015-2016 годов аэропорт направил на выполнение международных кредитных обязательств перед Японией 733 млн гривен.
“Нам осталось выплатить японскому банку по сегодняшнему курсу гривны 3,6 млрд гривен кредита, который был взят для строительства терминала D. Мы выплатили где-то 20%”, – отметил Звонарев.
По словам Звонарева, общая сумма кредита по нынешнему курсу составляет почти 5 млрд гривен, из которой выплачено приблизительно 1,4 млрд гривен.
Также он сообщил, что согласно плану выплат, аэропорт погасит кредит до 2032 года. “Дважды в год мы должны выплачивать примерно по 150 млн гривен”,- сказал он.
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