Межбанк: четверг нельзя назвать обнадеживающим для гривны

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События на валютном рынке в четверг нельзя назвать очень обнадеживающими для гривны, но и не стоит сгущать краски.
С одной стороны – сработали все негативные для нацвалюты факторы. Импортеры активно скупали валюту для своих внешнеэкономических расчетов, а экспортеры при этом максимально ее придерживали свыше обязательных объемов продаж. Результат – перевес спроса над предложением на торгах и рост котировок за день с 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен. Недостаток валюты ощущался фактически всю активную фазу сессии. Большинство крупных игроков находилось “на покупке”, что также давило на курс.
Доллар вырос с утренних 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен к завершению сессии четверга;
НБУ не выходил на торги в публичном формате. Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,3266 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 24 мая установлен на уровне 26,335723.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,33/ 26,36
евро – 29,33 / 29,37
российский рубль – 0,4070 / 0,4075
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