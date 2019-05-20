Межбанк: четверг нельзя назвать обнадеживающим для гривны

События на валютном рынке в четверг нельзя назвать очень обнадеживающими для гривны, но и не стоит сгущать краски.

С одной стороны – сработали все негативные для нацвалюты факторы. Импортеры активно скупали валюту для своих внешнеэкономических расчетов, а экспортеры при этом максимально ее придерживали свыше обязательных объемов продаж. Результат – перевес спроса над предложением на торгах и рост котировок за день с 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен. Недостаток валюты ощущался фактически всю активную фазу сессии. Большинство крупных игроков находилось “на покупке”, что также давило на курс.

Доллар вырос с утренних 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен к завершению сессии четверга;

НБУ не выходил на торги в публичном формате. Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,3266 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 24 мая установлен на уровне 26,335723.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,33/ 26,36

евро – 29,33 / 29,37

российский рубль – 0,4070 / 0,4075

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