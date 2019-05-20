Риелторы предупредили украинцев о новой афере на рынке аренды

Мошенники активно внедряют новую схему выманивания денег у квартиросъемщиков. Как рассказал на своей странице в Facebok вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал, злоумышленники усовершенствовали старую аферу с предоплатой за аренду квартир.

«В этот раз они создают фейковые аккаунты известных риелторов. Размещают на этих аккаунтах сертификаты, регалии, украденные у ничего не подозревающих специалистов. От имени лжеаккаунта размещают объявление об аренде квартир. Требуют предоплату за резервирование квартир, а потом исчезают, оставляя обманутых людей разбираться с ничего не подозревающими риелторами», – предупреждает Топал.

По словам эксперта, таких случаев уже зафиксировано более 10 по Киеву. Аферисты «сдавали квартиры в Киеве» от имени киевских и ровенских риелторов. Есть опасение, что аналогичную схему вскоре возьмут на вооружение и мошенники из других регионов.

«Уважаемые арендаторы, если у вас требуют предоплату за бронь квартиры от имени риелтора, найдите истинные контакты этого человека в Google, на сайтах общественных организаций, как всеукраинских, так и региональных. И свяжитесь напрямую с ним до того, как перечислять предоплату», – призвал потенциальных арендаторов Топал.