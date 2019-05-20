В апреле вклады физлиц в банках - участниках ФГВФЛ выросли до почти 444 миллиардов

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По состоянию на 1 мая 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках, являющихся участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составляла 443,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 мая 2019 года составила 443,9 млрд грн. Для сравнения – по состоянию на 1 апреля 2019 года этот показатель был на уровне 443,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 41,7 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 396 тысяч, и сумма их вкладов достигает почти 254,6 млрд грн.
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