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В апреле вклады физлиц в банках - участниках ФГВФЛ выросли до почти 444 миллиардов

В апреле вклады физлиц в банках - участниках ФГВФЛ выросли до почти 444 миллиардов

По состоянию на 1 мая 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках, являющихся участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составляла 443,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 мая 2019 года составила 443,9 млрд грн. Для сравнения – по состоянию на 1 апреля 2019 года этот показатель был на уровне 443,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 41,7 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 396 тысяч, и сумма их вкладов достигает почти 254,6 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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