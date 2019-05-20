РФ может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года

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Российская Федерация может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года. Об этом заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.
“Собственно говоря, отсутствие газа на территорию Украины со стороны Российской Федерации и является главным риском. И он может моделизироваться не после января, а уже с 1 января 2020 года, так как “Газпром” пока контракта не подписал и не раз публично заявлял о нежелании подписывать его”, – отметил Коболев.
Он добавил, что риторика изменилась недавно, когда НАК “Нафтогаз Украины” подала новый иск в Стокгольмский суд, требуя компенсации за потери стоимости украинской ГТС в случае, если такой контракт не будет продлен.
“Этот иск уже принят к рассмотрению, есть уже график”, – сообщил Коболев.
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