Украина посчитала убытки российских портов от санкций за оккупацию Крыма

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После ужесточения международных санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма порты временно оккупированного полуострова и РФ, которые находятся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн. российских рублей.
В сообщении МинВОТ отмечается, что в сравнении с другими годами, в частности в 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход “Администрации морских портов Черного моря” составлял от 32 миллионов до 153 миллионов рублей.
В 2018 году доходы составили лишь 359,6 млн. рублей. При этом расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 год стало неприбыльным.
“Стоит отметить, что в состав “Администрации морских портов Черного моря” входят не только морские порты временно оккупированного Крымского полуострова – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и порты Краснодарского края в частности те, что находятся в городах Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тамань, Геленджик и Анапа”, – добавили в МинВОТ.
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