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Украина посчитала убытки российских портов от санкций за оккупацию Крыма

Украина посчитала убытки российских портов от санкций за оккупацию Крыма

После ужесточения международных санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма порты временно оккупированного полуострова и РФ, которые находятся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн. российских рублей.

В сообщении МинВОТ отмечается, что в сравнении с другими годами, в частности в 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход “Администрации морских портов Черного моря” составлял от 32 миллионов до 153 миллионов рублей.

В 2018 году доходы составили лишь 359,6 млн. рублей. При этом расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 год стало неприбыльным.

“Стоит отметить, что в состав “Администрации морских портов Черного моря” входят не только морские порты временно оккупированного Крымского полуострова – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и порты Краснодарского края в частности те, что находятся в городах Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тамань, Геленджик и Анапа”, – добавили в МинВОТ.

По материалам РБК-Украина
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