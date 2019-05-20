НАБУ подозревает двух экс-чиновников в хищениях 93 млн грн "Укрзализныци"

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Двум бывшим должностным лицам филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” сообщено о подозрении в нанесении госкомпании 39,8 млн грн убытков.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Речь идет о начальнике и заместителе начальника указанного филиала, что занимали должности в структуре “Укрзализныци” на момент совершения преступления – в 2015-2016 годах.
Напомним, 6 мая детективы НАБУ завершили расследование фактов завладение 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Подозреваемые в течение декабря 2015-марта 2017 гг. организовали закупку ПАО “Укрзализныця” стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” в сумме около 93,28 млн гривен.
Ранее Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”. Следственными судьями в отношении двух подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен.
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