НАБУ подозревает двух экс-чиновников в хищениях 93 млн грн "Укрзализныци"

Двум бывшим должностным лицам филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” сообщено о подозрении в нанесении госкомпании 39,8 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о начальнике и заместителе начальника указанного филиала, что занимали должности в структуре “Укрзализныци” на момент совершения преступления – в 2015-2016 годах.

Напомним, 6 мая детективы НАБУ завершили расследование фактов завладение 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Подозреваемые в течение декабря 2015-марта 2017 гг. организовали закупку ПАО “Укрзализныця” стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” в сумме около 93,28 млн гривен.

Ранее Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”. Следственными судьями в отношении двух подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен.