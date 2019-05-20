Всемирный банк призвал Зеленского сохранить "критически важное" сотрудничество с МВФ

Всемирный банк считает (ВБ) “критически важным” для Украины продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие три года и призывает президента Владимир Зеленского сохранить его. Об этом заявила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции.

По ее словам, программа МВФ является “отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране”.

Она также добавила, что продолжение сотрудничества с ключевым кредитором Украины позволит открыть доступ к инвестициям в страну.

“Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы Фонда, то это откроет доступ к другим кредитам”, – подчеркнула она.

В свою очередь ведущий экономист ВБ Фарук Кхан заявил, что сценария, при котором Украина “будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует”.