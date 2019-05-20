По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,399 млн и 28,917 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 29). Максимальный курс продажи доллара 26,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,30-26,31 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активных заявок по доллару на сумму более 60,016 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,3000 – 2 22226,2800 – 3 80026,2700 – 10 00026,2700 – 10 00026,2600 – 30 00026,2600 – 20 00026,2500 – 18 88826,2500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2600 – 1 500

26,2800 – 15 000

26,2800 – 20 000

26,2800 – 30 000

26,2800 – 10 000

26,2900 – 30 000

26,2900 – 12 000

26,2900 – 35 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2427 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3063 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.