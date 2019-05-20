Украине нужно три месяца на подготовку рынка электроэнергии - комитет Рады

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Украине понадобится три дополнительных месяца, чтобы завершить подготовку и запустить оптовый рынок электрической энергии.
Об этом во время Форума по энергетической безопасности Украины сказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.
“Если энергетика используется как оружие, мы должны иметь инструменты защиты, говорить о вопросах энергетической безопасности. На мой взгляд, достаточно актуальными являются две позиции. Первая – с 1 июля должен заработать оптовый рынок электрической энергии согласно закона. Вчера мы с моим коллегой Львом Пидлисецким в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает перенос запуска на три месяца”, – сказал Домбровский.
По его словам, проект закона внесен с учетом консультаций со стейкхолдерами.
“У нас есть серьезные риски относительно его запуска. Более того, я убежден, что если оптовый рынок будет запущен так, как мы его готовили, цены на электроэнергию для украинских потребителей, включая промышленность – имеют шанс быть сниженными”, – подчеркнул Домбровский.
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