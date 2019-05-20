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Рост продаж на рынке недвижимости к концу мая может превысить 8%

Рост продаж на рынке недвижимости к концу мая может превысить 8%

На рынке жилой недвижимости увеличился спрос. И рост спроса продолжается.

Окончание выборов стало определенным сигналом для покупателей: рост продаж в первые 2 недели мая в среднем по первичному рынку составил около 5%, говорят застройщики. К концу месяца он может превысить 8%.

Но эксперты предупреждают о росте стоимости жилья, в связи с удорожанием самого строительства, повышением зарплат строителей.

При этом удорожание самого строительства за 4,5 месяца текущего года уже превысило отметку в 10%. Именно растущая себестоимость вынудит многих застройщиков корректировать цены.

По словам девелоперов, период с мая 2018 года по май 2019 года средний рост стоимости квартир в объектах комплексной застройки составил 11,5% в гривневом эквиваленте.

По материалам УНН
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