"Миссия продолжает работу": Рева анонсировал встречу с экспертами МВФ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 27 мая.

“Лично я встречаюсь с миссией МВФ в понедельник в 9.30 в помещении Минсоцполитики. Так что миссия продолжает работу”, – сообщил он.

Напомним, миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.

СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине. При этом в представительстве МВФ сразу отметили, что “ревизоры” продолжают работу в Киеве. Однако не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Позже министр Кабинета Министров Александр Саенко предупредил, что роспуск Верховной Рады может повлиять на сотрудничество Украины и МВФ.

В свою очередь пресс-служба Президента Владимира Зеленского сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства.