0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

"Миссия продолжает работу": Рева анонсировал встречу с экспертами МВФ

"Миссия продолжает работу": Рева анонсировал встречу с экспертами МВФ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 27 мая.

“Лично я встречаюсь с миссией МВФ в понедельник в 9.30 в помещении Минсоцполитики. Так что миссия продолжает работу”, – сообщил он.

Напомним, миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.

СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине. При этом в представительстве МВФ сразу отметили, что “ревизоры” продолжают работу в Киеве. Однако не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Позже министр Кабинета Министров Александр Саенко предупредил, что роспуск Верховной Рады может повлиять на сотрудничество Украины и МВФ.

В свою очередь пресс-служба Президента Владимира Зеленского сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.