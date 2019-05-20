Panasonic присоединилась к ограничениям для Huawei, объявленным США

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Panasonic Corp заявила в четверг, что прекратила поставки отдельных компонентов компании Huawei Technologies, выполняя установленные США ограничения для китайского производителя.
«Panasonic поручила своим сотрудникам прекратить сделки с Huawei и её 68 филиалами, на которые распространяется запрет США», — указано в заявлении японской компании.
У базирующейся в Осаке Panasonic нет крупной производственной базы для выпуска компонентов в Соединённых Штатах, но она заявила, что запрет распространяется на продукцию, в которой используется 25 и более процентов технологий или материалов, произведенных в США.
Компания, выпускающая широкий спектр компонентов для смартфонов, автомобилей и оборудования для автоматизации производства, отказалась указать, какие именно детали подлежат запрету и где они производятся.
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