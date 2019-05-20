0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Panasonic присоединилась к ограничениям для Huawei, объявленным США

Panasonic присоединилась к ограничениям для Huawei, объявленным США

Panasonic Corp заявила в четверг, что прекратила поставки отдельных компонентов компании Huawei Technologies, выполняя установленные США ограничения для китайского производителя.

«Panasonic поручила своим сотрудникам прекратить сделки с Huawei и её 68 филиалами, на которые распространяется запрет США», — указано в заявлении японской компании.

У базирующейся в Осаке Panasonic нет крупной производственной базы для выпуска компонентов в Соединённых Штатах, но она заявила, что запрет распространяется на продукцию, в которой используется 25 и более процентов технологий или материалов, произведенных в США.

Компания, выпускающая широкий спектр компонентов для смартфонов, автомобилей и оборудования для автоматизации производства, отказалась указать, какие именно детали подлежат запрету и где они производятся.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.