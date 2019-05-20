Фирма Жеваго начинает принудительный выкуп акций у миноритариев Полтавского ГОКа

Компания Ferrexpo AG (Швейцария), которая владеет 99,11% акций ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (ПГОК), принудительно выкупит у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 34,24 грн каждая при их номинальной стоимости 9,96 грн.

Об этом свидетельствуют данные публичного безотзывного требования, датируемого 17 мая 2019 года, сообщает “Интерфакс-Украина”.

По информации агентства, ранее Ferrexpo AG (Швейцария) заявляла о намерении использовать право проведения squeeze-out (принудительного выкупа акций) у миноритариев.

В обнародованном Полтавским ГОК в системе НКЦБФР уведомлении от имени уполномоченного лица сообщалось, что Ferrexpo AG намерена воспользоваться правами, предусмотренными статьи 65 закона “Об акционерных обществах”, относительно обязательной продажи акций акционерами ЧАО ПГОК по требованию лица, являющегося владельцем доминирующего контрольного пакета акций.

При этом отмечается, что по состоянию на дату уведомления Ferrexpo AG является прямым собственником доминирующего контрольного пакета акций общества, а именно владеет 189 млн 313,087 тысяч штук именных простых акций ЧАО, что составляет 99,11% уставного капитала.

В прилагаемой к уведомлению структуре собственности предприятия уточняется, что Ferrexpo AG, конечным бенефициаром которой является Константин Жеваго, по состоянию на 1 апреля 2019 года принадлежит напрямую 99,1167% акций ЧАО ПГОК.