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Данилюк объяснил, зачем Зеленский просил США об усилении санкций против РФ

Данилюк объяснил, зачем Зеленский просил США об усилении санкций против РФ

Санкции со стороны США в отношении проекта строительства газопровода “Северный поток — 2” помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию.

Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк.

“Если это строительство произойдет, Украина потеряет объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину. В настоящее время этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры”, — сказал он, комментируя итоги встречи Зеленского с делегацией США 20 мая.

По его словам, санкции США по этому проекту “очень сильно бы поменяли переговорные позиции Украины и наших партнеров”. Данилюк сказал это в контексте изданного ранее указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме предоставления гражданства России жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

“Это очень волнующий шаг, который обеспокоил не только нас, но также наших партнеров по „нормандскому формату” — международных гарантов. И на это (существует) устоявшийся мирный ответ — это ужесточение санкций”, — сказал советник Зеленского.

По материалам Сегодня
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