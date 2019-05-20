Эксперт назвал популярные направления летнего отдыха за рубежом

Наиболее популярными странами для летнего отдыха остаются традиционные направления – Турция и Египет.

Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

“Если брать пакетные туры, которые продают туроператоры, то это традиционные направления: на первом месте Турция, далее следует Египет, затем Греция, Испания и Болгария. Это страны, которые берут на себя значительное количество туристов”, – отметил Царук.

Он добавил, что популярным направлением летом является и Грузия, однако туда едут не через туроператоров, а устраивают индивидуальные поездки.

Среди стран Европы, по словам Царука, популярными направлениями летнего туристического сезона является Польша, Германия, Словакия.

“В Украине, если брать летний отдых, то на первом месте находятся море и пляж, а на втором месте уже экскурсии”, – добавил Царук.

В Украине наиболее популярными местами для летнего отдыха является Одесса, Одесская область, Херсон, Бердянск, Николаевская область.