Более 3 млн работодателей состоит на учете в фонде соцстраха

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В Фонде социального страхования Украины на учете состоит более 3,3 миллиона работодателей и других лиц, которые обязаны уплачивать единый взнос (ЕСВ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.
“С начала этого года количество страхователей выросла на 97,9 тыс. и достигает уже более 3,33 млн. Вместе с тем растет количество застрахованных работников – по состоянию на сегодня на выплаты и услуги от Фонда имеют право 12,7 млн человек, это на 2,3 млн больше, чем в 2017 году. Из них собственно работников – 10,8 млн. В первую очередь, такое существенный рост связан с законодательными изменениями, которыми всех физических лиц-предпринимателей, независимо от избранной системы налогообложения, в 2016 году было отнесено к застрахованным лицам”, – говорит председатель правления Фонда Владимир Саенко.
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