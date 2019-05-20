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Какие штрафы ждут автолюбителей за стертые покрышки (инфографика)

Какие штрафы ждут автолюбителей за стертые покрышки (инфографика)

В законодательной базе прописано, что запрещено управлять автомобилем с уровнем протектора шины ниже допустимого значения. Для легковых автомобилей это значение – 1,6 мм.

Как сообщает компании “Дорожный адвокат” на своей странице на фейсбуке.

Инспектор имеет право выписать штраф в размере 340 грн и временно задержать автомобиль до замены шин с необходимой высотой протектора.

Если такое нарушение будет замечено вновь в течении года, то водителя могут лишить права управлять автомобилем на срок от трех до шести месяцев.

По материалам Finance.UA
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