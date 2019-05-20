Суд обязал государственный "Уголь Украины" вернуть госбанку еще 107 млн грн

24 апреля Хозсуд г. Киева удовлетворил иск Ощадбанка к госпредприятию “Уголь Украины” (в деле №910/591/19) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 106,6 млн грн задолженности (из которых 87,7 млн грн – инфляционные потери) по договору кредитной линии №444/31/2 от 06.07.2011.

Как писал Finbalance, 09.04.2019 Хозсуд г.. Киева удовлетворил два иска Ощадбанка к госпредприятию “Уголь Украины” – о взыскании 102 млн грн (дело №910/596/19) и 99,5 млн грн (дело №910/593/19) по договорам кредитной линии №427/31/2 от 22.04.2011 и №445/31-2 от 06.07.2011.

18.10.2018 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы Ощадбанка, “Уголь Украины”, “ДТЭК Западэнерго” и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозсуда от 12.07.2018 и постановление Хозяйственного суда г. Киева от 21.02.2018, которыми по ходатайству Альфа-Банка было закрыто производство по делу №910/12918/15 о банкротстве “Уголь Украины”.

В рамках этого дела Хозсуд г. Киева постановлением от 08.08.2016 утвердил реестр требований кредиторов “Уголь Украины” на общую сумму 6,2 млрд грн., включив в него в т.ч. требования

- четвертая очередь: Альфа-Банка – на 588,9 млн грн; Проминвестбанка – 73,5 млн грн; Ощадбанка – 593,4 млн грн; Сбербанка – 1,2 млрд грн;

- шестая очередь Альфа-Банка – 52,8 млн грн; Проминвестбанка – 312,96 млн грн; Ощадбанка – 29,5 млн грн; Сбербанка – 433,6 млн грн.

Также тогда были признаны требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника: Проминвестбанка – на 456,4 млн грн, Укрэксимбанка – 1,83 млрд грн.