На трассе Киев-Одесса начали строить мост - после 10 лет "заморозки" (видео)

В Одесской области построят мост на трассе Киев-Одесса.

Путепровод через Хаджибейский лиман начали ремонтировать еще в 2006 году. Тогда его перекрыли на капитальный ремонт и расширение, но из-за нехватки средств заморозили.

Объект стоял разобранный и до конца не сделан. Весной 2017 года выбрали подрядчика – по предварительным данным, ремонт обойдется ориентировочно в 341 миллион гривен. Работы уже возобновили – до конца года планируют закончить работы в направлении Одессы.

