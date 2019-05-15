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На трассе Киев-Одесса начали строить мост - после 10 лет "заморозки" (видео)

На трассе Киев-Одесса начали строить мост - после 10 лет "заморозки" (видео)

В Одесской области построят мост на трассе Киев-Одесса.

Путепровод через Хаджибейский лиман начали ремонтировать еще в 2006 году. Тогда его перекрыли на капитальный ремонт и расширение, но из-за нехватки средств заморозили.

Объект стоял разобранный и до конца не сделан. Весной 2017 года выбрали подрядчика – по предварительным данным, ремонт обойдется ориентировочно в 341 миллион гривен. Работы уже возобновили – до конца года планируют закончить работы в направлении Одессы.

По материалам ТСН
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