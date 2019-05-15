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Миссия МВФ работает в Украине: у Зеленского объяснили, что изменилось

Миссия МВФ работает в Украине: у Зеленского объяснили, что изменилось

Вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, допускает представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус.

“Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество – все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два”, – сказал он в кулуарах заседания Кабинета Министров.

Он отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом, в котором содержатся определенные требования, в частности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

“Думаю, они (специалисты МВФ. – Ред.) сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства”, – добавил Герус.

По материалам Сегодня
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