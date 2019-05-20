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Украина и Израиль договорились минимизировать отказы в пересечении границы

Украина и Израиль договорились минимизировать отказы в пересечении границы

Украина и Израиль приложат максимум усилий для минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств, сообщает пресс-служба МВД.

“Договорено приложить максимум усилий в рамках действующего законодательства с целью минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств”, – говорится в сообщении.

Израильская сторона выразила готовность рассмотреть возможности расширения сфер легального трудоустройства у себя украинских граждан и упрощение механизма трудоустройства по ныне действующему Соглашению между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль от 2016 года.

Отмечается, что существенно уменьшилось количество соискателей убежища в Израиле из числа украинских граждан.

Стороны договорились тщательно рассматривать жалобы граждан относительно некорректного обращения с ними во время процедуры пограничного контроля. Каждый из таких сигналов, полученных по дипломатическим каналам, станет предметом отдельного служебного расследования ответственных ведомств.

По материалам Корреспондент.net
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