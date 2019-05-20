За месяц украинцы потратили на лекарства почти 7 млрд грн

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В апреле 2019 года украинцы потратили на лекарственные средства 6 млрд 703 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные отраслевого издания apteka.ua.
За год траты украинцев на лекарства выросли на 14,6% в денежном выражении и упали на 4% – в натуральном. Так, в апреле 2019 года украинцы приобрели 88,9 млн упаковок лекарственных средств, в апреле 2018 – 92,6 млн.
При этом траты соотечественников на медицинские изделия в апреле 2019 года составили 607,4 млн грн, на диетические добавки – 482,8 млн грн, на косметику – 278,6 млн грн.
Напомним, за месяц стоимость лекарств в Украине повысилась в среднем на 0,7%.
По данным экспертов, отечественные аптеки искусственно завышают цены на лекарства. Причем, чаще всего в период эпидемий.
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