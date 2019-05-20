На "вторичке" Харькова наблюдается новый рекордный показатель

На вторичном рынке недвижимости Харькова разрыв между средними ценами предложения и реальных сделок достиг рекордных показателей.

Об этом Finance.ua сообщили в компании “ХАН” (Харьковское агентство недвижимости).

С начала текущего года на харьковском рынке вторичного жилья разрыв между средней ценой, по которой владельцы выставляют квартиры в продажу, и ценой реальной сделки увеличился с 50 до 148 долларов за метр.

Как отмечают риэлторы, разница почти в 100 долларов является рекордным показателем.

“Сегодня однокомнатная квартира в Харькове выходит на продажу, в среднем, по цене 738 долларов за метр. А сделка реально совершается по цене 499 долларов за метр. Двухкомнатные – выставляются по 738, а продаются по 567 долларов за метр. Такой внушительный разрыв говорит о завышенных ожиданиях продавцов. Причиной же завышенных ожиданий являются, как это не удивительно, стабильно и плавно повышающиеся цены жилья на первичном рынке”, – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.

Эксперт также добавила, что с начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.

По мнению Светланы Якимовой, данное снижение обусловлено достаточно стабильным курсом гривны, а также постепенным перетеканием покупателей со вторичного рынка на первичный.

По данным эксперта, покупка квартир на первичном рынке сегодня составляет около 50 % от общего числа сделок.