Как финансовые рынки отреагировали на президентство Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского ставки по государственным долговым заимствованиям Украины упали ниже 18% во время проведения первого аукциона по продаже государственных долговых облигаций.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

“Позитив сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ: доходность по 3 мес. ОВГЗ была снижена с 18,5 до 17,88%”, — сообщила она.

Справка Finance.ua

Владимир Зеленский во время инаугурации:

объявил о роспуске Верховной Рады;

заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака;

пообещал восстановить гражданство украинским эмигрантам;

заявил о снятии депутатской неприкосновенности;

заявил о необходимости возвращения украинских пленных;

заявил о готовности потерять свою должность ради мира;