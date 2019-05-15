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Как финансовые рынки отреагировали на президентство Зеленского

Как финансовые рынки отреагировали на президентство Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского ставки по государственным долговым заимствованиям Украины упали ниже 18% во время проведения первого аукциона по продаже государственных долговых облигаций.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

“Позитив сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ: доходность по 3 мес. ОВГЗ была снижена с 18,5 до 17,88%”, — сообщила она.

Справка Finance.ua

Владимир Зеленский во время инаугурации:

  • объявил о роспуске Верховной Рады;
  • заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака;
  • пообещал восстановить гражданство украинским эмигрантам;
  • заявил о снятии депутатской неприкосновенности;
  • заявил о необходимости возвращения украинских пленных;
  • заявил о готовности потерять свою должность ради мира;
  • призвал отказаться от портретов президента в кабинетах.
По материалам Finance.UA
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