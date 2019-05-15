Как финансовые рынки отреагировали на президентство Зеленского

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После инаугурации Владимира Зеленского ставки по государственным долговым заимствованиям Украины упали ниже 18% во время проведения первого аукциона по продаже государственных долговых облигаций.
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
“Позитив сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ: доходность по 3 мес. ОВГЗ была снижена с 18,5 до 17,88%”, — сообщила она.
Владимир Зеленский во время инаугурации:
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