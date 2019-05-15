Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерства

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Плату за роуминг между Европейским Союзом и Украиной пока не отменяют, но ЕС ожидает подписания соглашения о свободном роуминге между Украиной, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Молдовой в 2020 году.
Об этом сообщил руководитель программы EU4Digital Артурас Пилипонис.
“С точки зрения проекта, до 2020 года должен быть подписан договор об общем роуминговом пространстве, и уже есть подтверждение, что мы будем двигаться в этом направлении”, – отметил он.
По словам Пилипониса, уже есть детальный план по внедрению услуги свободного роуминга в странах Восточного партнерства, однако дата подписания соглашения пока не определена – для начала необходимо адаптировать профильное законодательство стран-участников.
В то же время, руководитель отдела программ помощи “Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда” представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур в отношении подписания Украиной договора о свободном роуминге с ЕС отметил, что пока об этом говорить еще рано.
“Сейчас мы начнем с этого региона, и уже потом будем делать следующие шаги. Мы осознаем амбиции Украины иметь такое же соглашение с ЕС, где многие из украинцев сейчас могут путешествовать в рамках безвизового режима, и это будет следующий шаг”, – отметил он.
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