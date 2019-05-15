Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится не в пользу гривны

Вторник был богат на события, которые активно повлияют как на экономическую политику в стране, так и на жизнь простых граждан уже в ближайшее время.

В среду ситуация на валютном рынке несколько изменится и не в пользу гривны. Вот что частично сработает против дальнейшего укрепления нацвалюты:

Результаты и расчеты по аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ от 21 мая. Вчера чиновники продали бумаг на 5,0 млрд гривен (из них гривневых – на 2,1 млрд и в валюте – на 112 млн долларов). Это средний результат, и те нерезиденты, кто вчера участвовал в этой покупке украинских бумаг уже в основном за 20 и 21 мая продали необходимый объем валюты на межбанке для обеспечения сегодняшних проплат в гривне за ОВГЗ. Поэтому сегодня значительного роста предложения доллара на рынке с их стороны мы не ждем. При наличии относительно стабильного объема спроса – такой расклад на торгах – не в пользу гривны;

Приближение периода основных возмещений НДС экспортерам. Уже к концу этой недели и в начале следующей – начнут постепенно заходить на клиентов основные по месяцу объемы возмещений НДС, что сократит потребность в продаже ими валюты на торгах. Многие компании хотят дотянуть до этого периода без особых валютных распродаж, что меняет соотношение спроса и предложения на валютном рынке.

Состояние ликвидности в банковской системе и поведение наличного рынка особого влияния сегодня на межбанк не окажет. Коррсчета банков фактически остались на тех же 50,5 млрд гривен, а ценники в обменниках также особо не двигаются. Поэтому и ресурсный рынок и наличный – больше сегодня “статисты”, нежели отдельные “игроки” в части формирования курса.

Мы прогнозируем на среду объем операций на торгах в пределах до 400- 430 млн долларов при заключении до 530-640 сделок, а коридор по доллару сместиться в сторону роста котировок — к уровням 26,15 – 26,35 гривен.

При наличии ситуативного излишка предложения доллара на торгах мы снова увидим скупку валюты Нацбанком для пополнения ЗВР, но на особые объемы этих интервенций сегодня не рассчитываем – максимум “дежурные” 20 млн долларов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,14/ 26,16

евро – 29,14 / 29,17

российский рубль – 0,404 / 0,405

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