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ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты

ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты

ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.

Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).

Как воспользоваться?

  • Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.
  • Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке.
  • Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.

В дальнейшем галерея виртуальных дизайнов карты будет пополняться новыми тематическими изображениями с героями комиксов. Появление серии дизайнов «Люди Икс: Темный Феникс» стало возможным благодаря сотрудничеству Mastercard и ПриватБанка с дистрибьюторской компанией Ukrainian Film Distribution.

По материалам Finance.UA
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