Межбанк: доллар плавно подрос

Как мы и предполагали, вторник был богат на события, которые активно повлияют как на экономическую политику в стране, так и на жизнь простых граждан уже в ближайшее время.

Политические новости о вероятных сроках перевыборов Верховной Рады, дискуссии по полномочиям и последним действиям чиновников пока еще действующего состава правительства, вести с аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ , а также поведение отдельных крупных игроков межбанка и самого НБУ на торгах – сделали сегодняшний день на валютном рынке.

Нерезиденты снова с самого утра были замечены с продажей валюты под проводимый сегодня аукцион Минфина по продаже ОВГЗ, что активно и придавливало курс доллара в первые два часа сессии.

Именно продажи иностранцев снизили котировки доллара с утренних 26,11/26,13 гривен до 26,095/26,1150 к 11 часам и до 26,09/26,11 на 12:00.

Курс мог просесть значительно ниже – к коридору в 26,00-26,05 гривен за доллар, но Нацбанк решил не рисковать в части пополнения резервов и выкупил “дежурную” двадцатку миллионов долларов по 26,1050 гривен. Применил, как всегда, менее публичный формат через Matching.

Выкуп регулятором излишка доллара удержал котировки от дальнейшего падения , а скупка остатков предложения доллара несколькими крупными импортерами окончательно остановила падение курса.

Результат – 26,11/26,14 гривен за доллар на 13 часов и коридор 26,1050-26,11/26,13-26,135 к завершению активной фазы торгов.

После 15:00 за счет отдельных небольших по суммам сделок и перевеса спроса над предложением – доллар подтянули к уровню 26,14/26,165 гривен к завершению сессии.

Главные события 21 мая на межбанке:

1) За день доллар вначале подешевел с утренних 26,11/26,13 до 26,09/26,11 гривен к 12 часам, а затем плавно подрос до 26,14/26,165 на единичных мелких сделках, совершенных после 15 часов;

2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате аукциона, но присутствовал на рынке в «анонимном» режиме. Купил по нашим данным не менее 20 млн долларов по 26,1050 гривен;

В этот вторник на поведение валютного рынка повлияют три основных фактора:

Проведение нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Нерезиденты еще вчера продавали валюту, чтобы иметь гривну для покупки украинских ОВГЗ и продолжат это делать сегодня. Это увеличивает предложение валюты на рынке и играет на укрепление нацвалюты. Основная часть выкупленного Нацбанком вчера доллара (купил по нашим данным не менее 40 млн долларов в два захода в “анонимном” формате) была именно нерезидентская;

Понижение ликвидности в банковской системе. Коррсчета банков упали сразу почти на 4,6 млрд гривен – до 50,4 млрд. Уменьшение гривневого навеса над валютным межбанком сокращает возможности спекулятивной игры “на повышение” и оставляет для спекулянтов только формат работы “в две стороны”. Дефицит гривны также делает более сговорчивыми экспортеров при продаже их валютной выручки и снижает возможности покупателей по скупке валюты (у импортеров также нет свободной гривны). Это также ведет к падению котировок;

Мы прогнозируем рост активности на рынке за счет фактора проведения аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Объем операций на торгах будет в пределах до 430 млн долларов при заключении до 640 сделок, а коридор по доллару переместится ниже – к уровням 26,00-26,22 грн.

При наличии излишка предложения доллара на торгах мы опять увидим “анонимные” выходы НБУ со скупкой доллара для пополнения ЗВР.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,12/ 26,14

евро – 29,12 / 29,15

российский рубль – 0,404 / 0,405

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