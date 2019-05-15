Дело о хищении в "Госинвестпроекте" передали в суд

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Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен “Госинвестпроекта”.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
В НАБУ напомнили, что в 2012 году из госбюджета выделили более 500 млн гривен для реализации ряда нацпроектов, из которых 259,2 миллиона гривен – на проекты “Качественная вода” и “Олимпийская надежда-2022”. Эти инициативы так и не реализовали, а средства – разворовали.
Детективы выяснили, что эти деньги перевели под видом займа на счета компаний, подконтрольных экс-руководителям Госинвестпроекта.
Сейчас на скамье подсудимых находится 9 человек, преимущественно экс-чиновники “Госинвестпроекта” и ГП “Государственная инвестиционная компания”, а также двоюродный брат экс-главы “Госинвестпроекта” Владислава Каськива.
Родной брат Каськива находится в розыске.
Отмечается, что Каськива привлечь к уголовной ответственности за хищение средств возможно только с согласия Республики Панама, “которая пока не спешит его предоставлять”.
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