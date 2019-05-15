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Названы самые практичные автомобили для начинающих водителей

Названы самые практичные автомобили для начинающих водителей

В продаже сейчас есть автомобили на самый разный вкус. Поэтому начинающий водитель может даже столкнуться с проблемой при выборе себе первой машины. Эксперты назвали самые практичные автомобили для начинающих водителей.

Начинающему водителю прежде всего следует обратить внимание на бюджетный автомобиль. Подойдет любая бюджетная модель. Естественно, с учетом вкусов и возможностей. Кому-то нравятся компактные сити-кары, а кому-то – кроссоверы. Среди кроссоверов тоже есть бюджетные модели.

Эксперты отмечают, что автомобиль для новичка должен быть современным, бюджетным, комфортным, и иметь базовые системы безопасности (например, подушки безопасности водителя и переднего пассажира). Ведь гораздо дешевле отремонтировать такую машину, чем люксовое авто.

Для новичков отлично подойдут такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris (Accent) и Renault Duster. Эти модели себя хорошо зарекомендовали, в том числе и по показателю безопасности. Так, например, Rio по европейскому краш-тесту за безопасность получил высшую оценку – 5 звезд.

По материалам autonews.ua
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