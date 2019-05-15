Электронный рецепт в Германии сократит количество аптек на треть

К 2030 году количество стационарных аптек в Германии может сократиться на 30%. К такому развитию событий может привести внедрение электронного рецепта. Об этом пишет отраслевое издание apteka.ua, ссылаясь на данные исследования “Dr. Kaske”.

Внедрение электронных рецептов в Германии приветствуют онлайн-аптеки и критикуют стационарные. Сообщается, что нововведение способствует увеличению доли интернет-аптек в общем объеме рынка рецептурных препаратов на 10,2%, или 5,1 млрд евро, к 2030 году.

“Прогноз авторов исследования относительно увеличения доли дистанционного отпуска на 10,2%, что соответствует объемам продаж в 5,1 млрд евро и для стационарных аптек означает потерю 4,3 млрд евро в объеме продаж, что позволяет сделать далекоидущие выводы: к 2030 году страна может не досчитаться трети стационарных аптек”, – говорится в сообщении.