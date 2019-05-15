0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Инженеры создали повязку, которая использует электричество для уничтожения бактерий

Инженеры создали повязку, которая использует электричество для уничтожения бактерий

По оценкам Национального института здравоохранения США, до 80% всех бактериальных инфекций вызваны фенотипом, известным как бактериальная биопленка. Эти биопленки возникают, когда бактериальные клетки прилипают друг к другу, образуя слизистое вещество — чаще всего вокруг ран или имплантированных медицинских устройств. Бактериальные биопленки довольно трудно уничтожить, тем более, учитывая появление устойчивых к антибиотикам бактерий.

Исследователи предположили, что справиться с бактериальной биопленкой поможет электричество — слабое поле препятствует агрегации бактерий в нее и способно разрушить биопленку, если она уже присутствует на ране.

Разработанное ими устройство получило название беспроводная электроизоляционная повязка (WED). Исследователи отмечают, что создаваемое ею электромагнитное поле безвредно для пациента — это подтверждает решение Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по одобрению устройства.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.