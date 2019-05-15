Инженеры создали повязку, которая использует электричество для уничтожения бактерий

По оценкам Национального института здравоохранения США, до 80% всех бактериальных инфекций вызваны фенотипом, известным как бактериальная биопленка. Эти биопленки возникают, когда бактериальные клетки прилипают друг к другу, образуя слизистое вещество — чаще всего вокруг ран или имплантированных медицинских устройств. Бактериальные биопленки довольно трудно уничтожить, тем более, учитывая появление устойчивых к антибиотикам бактерий.

Исследователи предположили, что справиться с бактериальной биопленкой поможет электричество — слабое поле препятствует агрегации бактерий в нее и способно разрушить биопленку, если она уже присутствует на ране.

Разработанное ими устройство получило название беспроводная электроизоляционная повязка (WED). Исследователи отмечают, что создаваемое ею электромагнитное поле безвредно для пациента — это подтверждает решение Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по одобрению устройства.