Инженеры создали повязку, которая использует электричество для уничтожения бактерий

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По оценкам Национального института здравоохранения США, до 80% всех бактериальных инфекций вызваны фенотипом, известным как бактериальная биопленка. Эти биопленки возникают, когда бактериальные клетки прилипают друг к другу, образуя слизистое вещество — чаще всего вокруг ран или имплантированных медицинских устройств. Бактериальные биопленки довольно трудно уничтожить, тем более, учитывая появление устойчивых к антибиотикам бактерий.
Исследователи предположили, что справиться с бактериальной биопленкой поможет электричество — слабое поле препятствует агрегации бактерий в нее и способно разрушить биопленку, если она уже присутствует на ране.
Разработанное ими устройство получило название беспроводная электроизоляционная повязка (WED). Исследователи отмечают, что создаваемое ею электромагнитное поле безвредно для пациента — это подтверждает решение Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по одобрению устройства.
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