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Заведени питания должны быть доступными для людей с инвалидностью - Минрегион

Заведени питания должны быть доступными для людей с инвалидностью - Минрегион

В новых государственных строительных нормах «инклюзивность зданий и сооружений», вступивших в силу, введено обязательное устройство доступного пространства для людей с инвалидностью во всех новых и реконструированных заведениях питания.

Об этом сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Все общественные заведения и места должны быть доступны для каждого, в том числе, людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Рестораны, кафе и другие заведения питания – не исключение. До сих пор много таких заведений банально не имеют пандуса на входе, не говоря о специальных туалетных комнатах или меню со шрифтом Брайля. Так не должно быть! Поэтому в новых ГСН по инклюзивности введены конкретные обязательные требования по устройству безбарьерного пространства в заведениях питания», – сказал Парцхаладзе.

По материалам УКРИНФОРМ
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