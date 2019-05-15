На прошлой неделе активы ликвидируемых банков продали на 506,26 млн грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В течение прошлой недели сумма реализации активов ликвидируемых банков, составила 506,26 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
В течение прошлой недели состоялась продажа активов 18 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 506,26 млн грн. Из них на сумму 84,92 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 421,05 млн грн – по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,21 млн грн – от продажи дебиторской задолженности перед банками”, – говорится в сообщении фонда.
В течение прошлой недели было реализовано:
активы АО “ВТБ банк” на сумму 390,00 млн грн;
активы АО “Дельта Банк” – на 78,60 млн грн;
активы ПАО “КБ” Надра “- на 15,82 млн грн;
активы АО “Родовид банк” – на 11,93 млн грн;
активы ПУАО “ФИДОБАНК” – 4,00 млн грн;
активы ПАО КБ “Евробанк” – на 1,74 млн грн;
активы ПАО “Диамантбанк” – на 1,36 млн грн;
активы ПАО “ВБР” – на 0,84 млн грн;
активы ПАО “Банк Петрокоммерц-Украина” – на 0,69 млн грн;
активы ПАО “КБ” Инвестбанк “- на 0,56 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман: снижение тарифов может привести к кризису6 ч. назад - 796 9
Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту5 ч. назад - 2616 7
В Нью-Йорке хотят штрафовать за набор текстовых сообщений при переходе улицы14 ч. назад - 230 6
Зарплаты в разных областях Украины и Киеве (инфографика)2 ч. назад - 858 4
Приватбанк отреагировал на сокращение депозитовВчера, 20:19 - 22181 4
Приватбанк отреагировал на сокращение депозитовВчера, 20:19 - 22181 4
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 5953 12
НБУ ужесточил требования по кредитам6 ч. назад - 3769
В ГФС назвали самый большой доход украинского футболиста8 ч. назад - 3147
Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту5 ч. назад - 2616 7
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихВчера, 15:10 - 304
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2548 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2594
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1090
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3634 2