Польша требует от России чистой нефти и компенсации потерь

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Варшава призвала Москву немедленно очистить систему нефтепровода “Дружба” от грязной нефти, компенсировать потери и восстановить поставки на польские нефтеперерабатывающие заводы чистой нефти.
Об этом говорится в заявлении министерства энергии Польши.
“В свете отсутствия реакции российских поставщиков нефти на обращения польских нефтеперерабатывающих заводов о предоставлении надежного графика устранения российской стороной загрязненной нефти по всему нефтепроводу, а также компенсации потерь за полученную загрязненную нефть, министр энергии Кшиштоф Тхужевський 21 мая обратился к своему российскому коллеге – министру энергетики России Александру Новаку с предложением предпринять немедленные шаги, имеющие целью как можно более скорое восстановление проходимости системы и поставки чистой нефти”, – говорится в заявлении министерства энергии РП.
Как отмечается, министерство продолжает мониторить ситуацию по поставкам нефти на польские нефтеперерабатывающие заводы и потребностей рынка топлива Польши.
По информации топливно-энергетического сектора РП, переработка нефтепродуктов на польских нефтеперерабатывающих предприятиях осуществляется без задержек благодаря поставкам нефти в Польшу через местный нефтепорт, а также благодаря использованию обязательных запасов страны.
Как отмечается, министр энергии Польши в вопросе поставок нефти на польский рынок тесно сотрудничает с энергетическими компаниями страны, Еврокомиссией и международным энергетическим агентством, что позволяет координировать свои действия и принимать быстрые решения.
“Благодаря вышеупомянутым действиям нет угрозы поставкам топлива на внутренний рынок”, – говорится в сообщении министерства энергии РП.
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