По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,203 млн и 34,358 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 34). Максимальный курс продажи доллара 26,30UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,19-26,20 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму более 66,661 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 2 22226,1700 – 30 00026,1600 – 120 00026,1600 – 111 11126,1600 – 20 00026,1600 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1800 – 6 000

26,1900 – 21 000

26,1900 – 30 000

26,1900 – 10 000

26,1900 – 40 000

26,1900 – 15 000

26,1900 – 5 000

26,1900 – 120 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2131 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1531 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.