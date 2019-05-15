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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,203 млн и 34,358 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 34). Максимальный курс продажи доллара 26,30UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,19-26,20 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму более 66,661 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1800 – 6 000
26,1900 – 21 000
26,1900 – 30 000
26,1900 – 10 000
26,1900 – 40 000
26,1900 – 15 000
26,1900 – 5 000
26,1900 – 120 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2131 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1531 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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