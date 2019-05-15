Дерегуляция обеспечила 90-процентный рост финансового лизинга

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«Дерегуляция привела к росту спроса на инвестирование средств в такие (лизинговые. – Ред.) организации. И это способствовало расширению палитры финансового лизинга в сторону не только транспорта, который был в последние пять лет, но и на такой важный сектор экономики, как сельское хозяйство», – заявил Александр Залетов в ходе круглого стола «Финансовый лизинг в Украине», организованного «Финансовым клубом».
Это способствовало скачку в развитии рынка.
«Темпы роста финансового лизинга в последние годы – это 80% и даже в 90% в отдельные периоды», – сказал он.
По его словам, портфель I квартала 2019 года вырос еще почти на 4,5%. «В абсолютных единицах – на 1,125 млрд грн больше, чем в I квартале 2018 года», – подчеркнул Залетов.
Отрасли, которые популярны, – это уже упомянутые транспорт и сельское хозяйство, а также строительство, добывающая промышленность, металлургия, сфера услуг, в частности медицина.
«Это основные направления работы финансового лизинга», – резюмировал чиновник.
Свыше 25 млрд грн новых контрактов в сфере финансового лизинга было заключено в 2018 году.
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